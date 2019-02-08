Денис Черышев: «Валенсия» сделала большой шаг, но нас ожидает сложный ответный матч с «Бетисом» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 19:21Источник: Estadio DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Денис Черышев: «Валенсия» сделала большой шаг, но нас ожидает сложный ответный матч с «Бетисом»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал итог первого полуфинального матча Кубка Испании с «Бетисом» (2:2).

Черышев стал автором одного из гола в ворота «Бетиса».

«Нужно оценивать этот результат как положительный, ведь нам удалось вырвать ничью, проигрывая два мяча. Кроме того, мы создали много моментов. Нужно исправить небольшие ошибки при игре на стандартах.

«Валенсия» сделала большой шаг, но нас ожидает сложный ответный матч. В первом тайме у нас тоже были хорошие моменты. Мы провели хорошую игру после выматывающей встречи с «Барселоной».

Мой гол? Я поверил в нашу атаку, опередил соперника и отправил мяч в ворота. Это была хорошая возможность. Слава Богу, что мы забили второй гол. Рады, что все так сложилось», - цитирует Черышева Estadio Deportivo.

Ответная встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии.

#черышев денис#фк валенсия#фк бетис#кубок испании по футболу
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