Умтити приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Футбол 08 февраля 2019 20:28 Источник: ФК «Барселона» Автор: Сметанникова Дарья

«Барселона» сообщила о возвращении защитника Самюэля Умтити.

25-летний француз приступил к тренировкам в общей группе каталонской команды. Напомним, Умтити получил травму колена в конце ноября и с тех пор не играл.

На счету Умтити в нынешнем сезоне восемь матчей за «Барселону», в которых он отметился одной голевой передачей.

«Барселона» после 22 туров испанской примеры занимает первое место в турнирной таблице.