Умтити приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»

«Барселона» сообщила о возвращении защитника Самюэля Умтити.
25-летний француз приступил к тренировкам в общей группе каталонской команды. Напомним, Умтити получил травму колена в конце ноября и с тех пор не играл.
😀 #FridayFeeling— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 февраля 2019 г.
💪 @samumtiti pic.twitter.com/aGFCD1FMFo
На счету Умтити в нынешнем сезоне восемь матчей за «Барселону», в которых он отметился одной голевой передачей.
«Барселона» после 22 туров испанской примеры занимает первое место в турнирной таблице.