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Футбол08 февраля 2019 20:28Источник: ФК «Барселона»Автор: Сметанникова Дарья

Умтити приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»

«Барселона» сообщила о возвращении защитника Самюэля Умтити.

25-летний француз приступил к тренировкам в общей группе каталонской команды. Напомним, Умтити получил травму колена в конце ноября и с тех пор не играл.

На счету Умтити в нынешнем сезоне восемь матчей за «Барселону», в которых он отметился одной голевой передачей.

«Барселона» после 22 туров испанской примеры занимает первое место в турнирной таблице.

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