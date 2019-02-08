Президент «Фламенго» - о пожаре: Клуб пережил самую большую трагедию за всю свою историю - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 20:38Источник: ФК «Фламенго»Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Фламенго» - о пожаре: Клуб пережил самую большую трагедию за всю свою историю

В пятницу в Рио-де-Жанейро произошел пожар в одном из корпусов тренировочного центра «Фламенго», в результате которого погибли 10 футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим прокомментировал трагедию на тренировочной базе.

«Я до сих пор был вовлечен в работу экстренных служб и решение некоторых важных задач. Безусловно, клуб пережил самую большую трагедию за свои 123 года существования. Мы хотим попытаться свести к минимуму страдания семей погибших. Будьте уверены, что «Фламенго» не пожалеет усилий, чтобы минимизировать их боль. Клуб сотрудничает с властями, чтобы устранить причины пожара. Мы все в трауре», - цитирует Ландима пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что власти Рио-де-Жанейро объявили трехдневный траур в связи с трагедией.

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