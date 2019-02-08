Гари Невилл: «Манчестер Сити» проигрывает, но показывает убедительный футбол. У «Ливерпуля» не так - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 21:36Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Гари Невилл: «Манчестер Сити» проигрывает, но показывает убедительный футбол. У «Ливерпуля» не так

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал борьбе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за первое место в АПЛ.

«Важно не только побеждать, но и демонстрировать убедительный футбол. Теряя очки, но выступая при этом хорошо, тебе не стоит беспокоиться. Подобное я могу сказать о «Манчестер Сити», но не о «Ливерпуле». Если «Ливерпуль» теряет очки, то основная причина заключается в его игре. В последнее время команда Клоппа стала позволять соперникам слишком многое. В этом разница между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», - приводит слова Невилла Sky Sports.

Обе команды лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе по 62 очка. Однако у команды Клоппа есть игра в запасе.

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