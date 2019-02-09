Гол Балотелли помог «Марселю» переиграть «Дижон» - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 00:45Источник: «Советский спорт»

Гол Балотелли помог «Марселю» переиграть «Дижон»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде переиграл «Дижон» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Марио Балотелли (56-я минута) и Лукас Окампос (73), а у хозяев поля единственный мяч забил Жордан Мари (18).

«Марсель» одержал вторую победу кряду и с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Дижон» расположился на 16-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 16 февраля примут «Амьен», а команда Антуана Комбуаре в тот же день на выезде сыграет с «Нимом».

#лига 1#фк марсель#фк дижон
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