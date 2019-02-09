Жамалетдинов впервые сыграл за «Лех» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 08:43Автор: Липкин Антон

Жамалетдинов впервые сыграл за «Лех»

Российский форвард вышел на замену в матче с «Заглембе».

Форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов провел первый матч за клуб.

В пятницу 21-летний российский нападающий вышел на поле за пять минут до конца матча 21-го тура чемпионата Польши с «Заглембе» из Любина (1:2), заменив датчанина Кристиана Гюткьяера, на счету которого единственный гол команды в этой игре.

Отметим, что Жамалетдинов появился на поле при счете 1:1, однако на последней минуте черногорский защитник «Леха» Никола Вуядинович отправил мяч в свои ворота.

«Лех» позволил оторваться «Ягеллонии», которая теперь занимает единоличное третье место, и рискует по итогам тура опуститься на седьмую позицию.

В следующем туре 15 февраля команда Жамалетдинова сыграет в гостях с «Пястом».

Напомним, форвард ЦСКА выступает за «Лех» на правах аренды до конца сезона.

Чемпионат Польши
21-й тур

«Лех» (Познань) – «Заглембе» (Любин) – 1:2 (0:0)
Голы: Гюткьяер, 66 – Стажиньски, 75. Вуядинович, в свои ворота.

#чемпионат польши по футболу#фк лех#фк заглембе#жамалетдинов тимур#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта