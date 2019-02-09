Жамалетдинов впервые сыграл за «Лех»

Футбол 09 февраля 2019 08:43 Автор: Липкин Антон

Российский форвард вышел на замену в матче с «Заглембе».

Форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов провел первый матч за клуб.

В пятницу 21-летний российский нападающий вышел на поле за пять минут до конца матча 21-го тура чемпионата Польши с «Заглембе» из Любина (1:2), заменив датчанина Кристиана Гюткьяера, на счету которого единственный гол команды в этой игре.

Отметим, что Жамалетдинов появился на поле при счете 1:1, однако на последней минуте черногорский защитник «Леха» Никола Вуядинович отправил мяч в свои ворота.

«Лех» позволил оторваться «Ягеллонии», которая теперь занимает единоличное третье место, и рискует по итогам тура опуститься на седьмую позицию.

В следующем туре 15 февраля команда Жамалетдинова сыграет в гостях с «Пястом».

Напомним, форвард ЦСКА выступает за «Лех» на правах аренды до конца сезона.

Чемпионат Польши

21-й тур

«Лех» (Познань) – «Заглембе» (Любин) – 1:2 (0:0)

Голы: Гюткьяер, 66 – Стажиньски, 75. Вуядинович, в свои ворота.