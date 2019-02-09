Алексей Еременко: Рома сделал хороший выбор, перейдя в «Ростов»

Футбол 09 февраля 2019 10:43 Источник: ФК «Ростов» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Роман Еременко в зимнее трансферное окно на правах свободного агента перешел в «Ростов».

Отец футболиста Алексей Еременко поделился мнением насчет перехода своего сына в ростовский клуб. Ранее Еременко-старший играл за «Ростсельмаш».

«Рома самостоятельно выбрал команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. «Ростов» импонирует организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берёт свое за счет порядка.

Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени увидел прежнего Рому. Его главные качества — видение поля, передачи, а также способность выходить из-под прессинга благодаря приемам, которые он изучил ещё в раннем детстве. Ну и конечно же удар. Хороший удар – это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер», - цитирует Алексей Еременко пресс-служба «Ростова».