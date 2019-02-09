Официальный представитель: Приоритетом для Карадениза является работа в России

Футбол 09 февраля 2019 11:10 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Бывший полузащитник «Рубина» хочет тренировать в России.

Официальный представитель бывшего полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза Аслан Гаргаев заявил, что 39-летний турок может начать тренерскую карьеру в России.

«В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного, – приводят «Известия» слова Гаргаева. – Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими.

На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу».

Напомним, Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка (2010, 2012).

В мае прошлого года Карадениз объявил о завершении карьеры.