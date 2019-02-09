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Футбол09 февраля 2019 12:25Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Айртон Лукас: Педро Роша – мой главный учитель по русскому языку

Бразилец уже месяц тренируется со «Спартаком».

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал о том, как осваивается в команде.

– Поначалу было непросто, но благодаря помощи новых друзей адаптация проходит все быстрее, – приводит слова 21-летнего бразильца официальный сайт клуба. – Чувствую себя с каждым днем все увереннее. Постепенно становлюсь частью команды, тренер мне доверяет. Так что дела идут в гору!

– А к чему пока сложно привыкнуть?
– К климату. Причем понимаю, что в Турции заметно теплее, чем в России, и все равно приходится адаптироваться. Поэтому морально готовлюсь к российским холодам, чтобы они не помешали мне показать себя в официальных матчах с лучшей стороны.

– Фернандо уже отлично говорит на русском. Каким словам он успел вас обучить?
– Больше времени я провожу с Педро Рошей. Все-таки мы примерно одного возраста, плюс он тоже не так давно перебрался в Россию. Так что мой главный учитель – именно он. В том числе подсказывает какие-то русские слова. В основном футбольные. Но я прекрасно понимаю, что нужно учить язык серьезно. Если я хочу добиться чего-то в «Спартаке», это обязательное условие.

Напомним, в декабре Айртон Лукас перешел в «Спартак» из «Флуминенсе».

В субботу красно-белые сыграют со «Слованом» в своем третьем матче на сборе в Турции. Начало игры – 18:00 (мск).

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