«Спартак» – «Слован». Селихов заменен на 11-й минуте из-за боли в спине - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 19:10Источник: «Советский спорт»

«Спартак» – «Слован». Селихов заменен на 11-й минуте из-за боли в спине

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов из-за повреждения не смог доиграть товарищеский матч с братиславским «Слованом».

24-летний вратарть попросил замену на 11-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Александр Максименко.

«Вратарь попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе. Желаем Саше здоровья!», – сообщает пресс-служба «Спартака» в твиттере.

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