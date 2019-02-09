«Спартак» – «Слован». Селихов заменен на 11-й минуте из-за боли в спине

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов из-за повреждения не смог доиграть товарищеский матч с братиславским «Слованом».
24-летний вратарть попросил замену на 11-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Александр Максименко.
«Вратарь попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе. Желаем Саше здоровья!», – сообщает пресс-служба «Спартака» в твиттере.
22′ Информация по Селихову: вратарь попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе. Желаем Саше здоровья!#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #СпартакСлован – 0:1— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 февраля 2019 г.