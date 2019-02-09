«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче Кубка ФНЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 21:19Источник: «Советский спорт»

«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче Кубка ФНЛ

В матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ «Спартак-2» разгромил «Факел» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Данила Прошляков (6), Дмитрий Маркитесов (75) и Кирилл Фольмер (90+1), а также автогол на свой счет записал голкипер воронежцев Дмитрий Корнев (78).

«Спартак-2» с тремя очками возглавил группу D, а «Факел» расположился на четвертой строчке.

В следующем матче турнира красно-белые 12 февраля сыграют с эстонской командой «Левадия», а подопечные Сергея Волгина в тот же день встретятся с курским «Авангардом».

#Кубок ФНЛ#Футбол-Россия#фк спартак-2#фк факел
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта