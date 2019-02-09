«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче Кубка ФНЛ

Футбол 09 февраля 2019 21:19 Источник: «Советский спорт»

В матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ «Спартак-2» разгромил «Факел» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Данила Прошляков (6), Дмитрий Маркитесов (75) и Кирилл Фольмер (90+1), а также автогол на свой счет записал голкипер воронежцев Дмитрий Корнев (78).

«Спартак-2» с тремя очками возглавил группу D, а «Факел» расположился на четвертой строчке.

В следующем матче турнира красно-белые 12 февраля сыграют с эстонской командой «Левадия», а подопечные Сергея Волгина в тот же день встретятся с курским «Авангардом».