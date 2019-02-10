Верратти и Кавани могут пропустить матч против «МЮ»

Футбол 10 февраля 2019 10:13 Источник: ФК «Пари Сен-Жермен» Автор: Гичунцев Артур

Об этом заявил Томас Тухель.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, а также полузащитник столичного клуба Марко Верратти, могут пропустить первый матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, уругвайский футболист испытывает мышечные проблемы. При этом немецкий наставник отметил, что участие Верратти также остается под вопросом.

Напомним, оба игрока покинули поле во вчерашнем матче 24-го тура лиги 1 против «Бордо» (1:0).

Добавим, что первый матч против «МЮ» французы проведут 12 февраля.