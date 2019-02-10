Владимир Сочнов: Травма Селихова? Ничего страшного не случится, если будет играть Максименко

Футбол 10 февраля 2019 15:36 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Голкипер «Спартака» попросил замену в контрольном матче со «Слованом».

Бывший защитник «Спартака» Владимир Сочнов высказался о травме голкипера красно-белых Александра Селихова.

В субботу в контрольном матче со «Слованом» (1:3) 24-летний вратарь попросил замену в первом тайме из-за болей в спине. Ранее он из-за этого пропустил тренировки на сборе команды в Турции.

– Думаю, ничего страшного не случится, если будет играть Максименко, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сочнова. – Он же уже выступал в основном составе «Спартака» и может заменить основного голкипера. Я просто не знаю, насколько выбыл из строя Селихов.

– Кононов говорит, что ничего серьезного у него нет.

– Тогда проблем не будет. Чемпионат еще не начался, время есть. Возможно, Кононов будет подпускать к составу молодых ребят. Я вчера смотрел матч «Фиорентины» с «Наполи». Там стоял молодой парень (20-летний Альбан Лафон), и он выручил «Фиорентину» где только можно было. Просто чудеса творил. За счет этого клуб сыграл по нулям с «Наполи». Поэтому я думаю, что «Спартаку» не надо паниковать в данной ситуации.

Напомним, в нынешнем сезоне Селихов не провел ни одного матча из-за восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, которое он получил в мае прошлого года.