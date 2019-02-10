Селихов и Мельгарехо пропустили тренировку «Спартака»

Футбол 10 февраля 2019 17:18 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Красно-белые продолжают готовиться к возобновлению сезона в Турции.

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо не тренировались со «Спартаком» в воскресенье на сборе в Белеке, сообщает официальный сайт клуба.

Накануне «Спартак» провел контрольный матч со «Слованом» (1:3). Для игроков, которые сыграли в субботу больше тайма, занятие носило восстановительный характер, остальные же провели полноценную тренировку.

Селихов, попросивший в матче со «Слованом» замену в первом тайме из-за боли в спине, был освобожден от работы. А Мельгарехо, повредивший приводящую мышцу бедра в контрольном матче с «Актобе» (2:2), остался в гостинице и занимался в бассейне с физиотерапевтом.

Напомним, третий сбор «Спартака» продлится до 12 января, когда красно-белые сыграют с «Мурой».