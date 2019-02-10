Футболисты «Бенфики» забили 10 безответных мячей в ворота «Насьонала»

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле разгромила «Насьонал» со счетом 10:0.
У победителей встречи по два мяча забили Харис Сеферович (21-я, 27-я минуты) и Жонас (85, 90), а также по разу отличились Алехандро Гримальдо (1), Жоау секйра (50), Пицци (54), франсишку Феррерйра (56), Рубен Диаш (64) и Рафаэль Силва (88).
Стоит отметить, что Пицци, помимо гола, записал на свой счет три голевых передачи.
«Бенфика» одержала шестую победу кряду и с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Насьонал» расположился на 16-й строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем туре «орлы» 18 февраля на выезде сыграют с командой «Авеш», а бело-черные двумя днями ранее примет «Фейренси».