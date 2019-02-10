Футболисты «Бенфики» забили 10 безответных мячей в ворота «Насьонала» - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 22:36Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Бенфики» забили 10 безответных мячей в ворота «Насьонала»

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле разгромила «Насьонал» со счетом 10:0.

У победителей встречи по два мяча забили Харис Сеферович (21-я, 27-я минуты) и Жонас (85, 90), а также по разу отличились Алехандро Гримальдо (1), Жоау секйра (50), Пицци (54), франсишку Феррерйра (56), Рубен Диаш (64) и Рафаэль Силва (88).

Стоит отметить, что Пицци, помимо гола, записал на свой счет три голевых передачи.

«Бенфика» одержала шестую победу кряду и с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Насьонал» расположился на 16-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «орлы» 18 февраля на выезде сыграют с командой «Авеш», а бело-черные двумя днями ранее примет «Фейренси».

#чемпионат португалии по футболу#фк бенфика#фк насьональ
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