Юрий Семин: Провели хороший матч – много принципиальности и единоборств

Футбол 11 февраля 2019 01:33 Источник: ФК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о победе над норвежским «Хаугесунном» (3:1) в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.

– Идет тренировочная работа. Провели хороший матч – много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол – блестящие.

Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».