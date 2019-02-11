Тихоновецкий возглавит "Океан"

Александр Тихоновецкий покинул пост старшего тренера молодежной команды «Луча».
39-летний специалист возглавит "Океан", где 22 года назад начинал игровую карьеру.
Клуб из Находки был расформирован несколько лет назад, а в 2018 году его возродили по инициативе бывшего губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
Тихоновецкий выступал за «Луч», ЦСКА, «Черноморец», «Кубань», «Нижний Новгород» и «Аланию».
С 2014 по 2018 год работал в тренерском штабе «Луча», а в прошлом году возглавил молодежку владивостокского клуба.