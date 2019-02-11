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Футбол11 февраля 2019 08:11Источник: ФК «Луч»Автор: Спирин Дмитрий

Тихоновецкий возглавит "Океан"

Александр Тихоновецкий покинул пост старшего тренера молодежной команды «Луча».

39-летний специалист возглавит "Океан", где 22 года назад начинал игровую карьеру.

Клуб из Находки был расформирован несколько лет назад, а в 2018 году его возродили по инициативе бывшего губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Тихоновецкий выступал за «Луч», ЦСКА, «Черноморец», «Кубань», «Нижний Новгород» и «Аланию».

С 2014 по 2018 год работал в тренерском штабе «Луча», а в прошлом году возглавил молодежку владивостокского клуба.

#тихоновецкий александр#фк океан#второй дивизион (пфл)#Футбол-Россия#фк луч
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