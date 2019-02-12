Эрсун Янал: С «Зенитом» можно было бы играть в более высоком темпе

Футбол 12 февраля 2019 23:32 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (1:0).

- Мы провели хороший матч. Обе команды играли здорово. Мы форсировали игру до 60-й минуты. У нас был очень высокий процент владения мячом, чем я доволен. Конечно, можно было бы играть в более высоком темпе. Особо хочу отметить нашего вратаря Харуна Текина.

Нас ждет матч в России. Желание наших игроков мне понравилось, был хорош Вальбуэна. Мы играли с очень сильной командой. Я думаю, нам нужно хорошо подготовиться, чтобы победить в Лиге Европы.

Раньше мы говорили о судьях, теперь, наконец, говорим про футбол. Претензий к судейству нет. Все игроки здорово показали себя, мы должны так же сыграть в гостях, - передает слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.