Панов – об угнанной иномарке: Купил ее, когда выиграл Кубок России с «Зенитом». Это как память - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:11Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Панов – об угнанной иномарке: Купил ее, когда выиграл Кубок России с «Зенитом». Это как память

В начале января стало известно, что у бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Панова угнали иномарку в Москве.

Панов рассказал подобности кражи своей машины.

«Пока ничего не нашли, братья и сестры помогают. Но пока не было возможности зацепить машину. Перед Новым годом просто залезли в гараж и угнали машину, к сожалению. Знаете, честно скажу, смирился с этой ситуацией. Не я первый, не я последний. Дай бог им здоровья, кто украл. Может быть, когда-нибудь, мы еще встретимся. Мир тесен. А пока пускай радуются тому, что имеют. Это моя первая машина, купил, когда выиграл Кубок России с «Зенитом». Я купил ее на эти деньги. Это как память. А память мою осквернили. Конечно, мне обидно, досадно, но ладно.

Все-таки это железо, ему 20 лет. Я уже и не парюсь по этому поводу, по этой машине. Ушла и ушла. Впредь надо самому внимательнее быть», - приводит слова Панова «Р-Спорт».

#панов александр#фк зенит#рпл#Футбол-Россия#кубок россии по футболу
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