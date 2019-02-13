Стал известен формат матча в СИЗО с участием Павла Мамаева - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 16:38Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

Стал известен формат матча в СИЗО с участием Павла Мамаева

14 февраля в СИЗО «Бутырка» состоится уникальный футбольный матч, в котором примет участие подозреваемый в совершении преступлений футболист «Краснодара» Павел Мамаев.

«Советскому спорту» стали известны подробности формата, в котором будет проходит игра.

Матч пройдет в формате двух таймов по 20 минут. В игре примут участие исключительно подозреваемые – никакой игры с надзирателями не будет. Играть будут командами шесть на шесть – по пять полевых игроков и по одному вратарю. Мамаев сможет сыграть только со своими сокамерниками, так как с обвиняемыми из других камер он не может видеться по правилам содержания в СИЗО.

Кроме матча, в котором будет принимать участие Павел Мамаев, состоятся и другие игры – погонять мяч смогут заключенные остальных камер СИЗО.

Официально игра будет проходить во время прогулки – единственной активности на свежем воздухе, которая официально разрешена подозреваемым в СИЗО. Этот проект – первый в своем роде – таких матчей до этого в российских СИЗО не было. Вполне возможно, что он даст начало более масштабному проекту по развитию спорта в следственных изоляторах нашей страны.

#Футбол-Россия#рпл#мамаев павел
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