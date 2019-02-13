Оле-Гуннар Сульшер: Приоритет «Манчестер Юнайтед» – Кубок Англии и АПЛ

Футбол 13 февраля 2019 20:06 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда норвежского специалиста занимает 4-е место в таблице премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер пообщался с клубной пресс-службой после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Многие игроки «Юнайтед» еще молоды, поэтому им следует учиться на таких матчах. Уровень Лиги чемпионов выше, чем мы думаем. В таком турнире любой матч дается непросто.

Наш приоритет – Кубок Англии и АПЛ. Совсем скоро «МЮ» встретится с «Челси», а потом проведет игру с «Ливерпулем». Мы должны идти вперед, и не жалеть себя. Те, кто будут это делать, не сыграют с «Челси», – сказал норвежский специалист.