«Нант» прервал безвыигрышную серию, обыграв в меньшинстве «Кан» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 23:25Источник: «Советский спорт»

«Нант» прервал безвыигрышную серию, обыграв в меньшинстве «Кан»

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Нант» на выезде обыграл «Кан» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей единственный мяч забил Валентин Ронжье, реализовавший пенальти на 80-й минуте встречи.

Стоит отметить, что гости большую часть матча провели в меньшинстве – вторую желтую карточку на 34-й минуте получил Андрей Жиротто.

«Нант» прервал безвыигрышную серию из пяти игр и с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Кан» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем матче «канарейки» 16 февраля на выезде сыграют с «Монако», а подопечные Фабьена Меркадаля на следующий день примут «Страсбур».

#лига 1#фк кан#фк нант
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