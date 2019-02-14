Урош Спаич: Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
Адмирал - Салават Юлаев 0:0 не начался
Амур - Авангард 0:0 не начался
Футбол
Кубок ФНЛ
Ротор - Пюник 0:0 не начался
Муром - Мордовия 0:1 1-й тайм
14 февраля 09:58Футбол

Урош Спаич: Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов

26 летний футболист перебрался в Россию за 6 млн евро и провел в текущем сезоне 22 матча.

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о деталях своего переезда в РПЛ из бельгийского «Андерлехта».

«Были ли предложения от других клубов? Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов, кажется. Но тогдашний гендиректор «Андерлехта» запросил за меня аж 15 миллионов. Хотели выручить побольше денег после отличного сезона.

Почему именно с «Краснодаром» все сложилось? Впервые люди из Краснодара позвонили моему агенту еще в марте. Я увидел реальную заинтересованность со стороны клуба – кто-то все время звонили, спрашивали, приглашал. Поначалу я не хотел забивать себе голову этим перед чемпионатом мира.

Но потом в «Андерлехте» сменился президент, за ним ушла почти вся команда менеджеров. Некоторые вещи мне не слишком понравились и я понял – настало время уходить. Стал гуглить информацию о «Краснодаре», пообщался с сербами, которые играли там – Тубичем, Анджелковичем. И все мне посоветовали переходить.

Приехал на медосмотр, меня повели на экскурсию по стадиону. Арена «Краснодара», наверное, лучшая, что я видел в своей жизни. И когда я выходил на трибуну, графика зажглась приветствиями «Welcome, Uros!». В этот момент понял, что я сделал правильный выбор», – рассказал Спаич, чьи слова приводит Sport24.ru.

Таблица трансферов РПЛ здесь

источник: Sport24.ru
Футбол-Россиярплфк краснодарспаич урош
Новости
11:25ФутболУмер экс-наставник «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
11:23БиатлонВладимир Драчев: Надо выбрать более правильное время для этапов в Северной
11:11БиатлонМаргарита Васильева: После прилета в США спала 23 часа, меня будили, чтобы
11:06ФутболНаставник «Монако» Жардим получил дисквалификацию
11:06ФутболДжейдон Санчо: Мы могли лучше справиться с Соном во втором тайме
10:56ФутболСесар Навас: Увидимся с болельщиками «Рубина» в мае, когда я приеду в Казан
10:32Хоккей«Анахайм» прервал серию из 7 поражений в матче с «Ванкувером»
10:21ФутболЗащитник «Рубина» Сесар Навас завершил карьеру
09:58ФутболУрош Спаич: Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов
09:40ФутболАлександр Ерохин: После матча с «Рубином» Паредес сказал мне: «Твой галик к
Новости
09:21ХоккейЯрмо Кекяляйнен: На Панарина и Бобровского нет установленной цены. Сделайте
09:02Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов: Регионы должны улучшать
08:47Первый день Сочинского экономического форума начался со спортивного забега
08:31ФутболСерхио Рамос – после матча с «Аяксом»: Я не специально шел на желтую карточ
08:10ФутболСантьяго Солари: Верим VAR и тому, что говорят судьи
07:44ФутболЗащитник «Реала»: «Аякс» нас не удивил
07:30ФутболСон Хын Мин: Подача Вертонгена была просто невероятной
07:12Хоккей«Питтсбург» без Малкина обыграл «Эдмонтон»
06:58Футбол«Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту
06:49ФутболЯн Вертонген: «Боруссия» выглядела очень сильно и имела преимущество
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика