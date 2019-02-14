Урош Спаич: Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов 26 летний футболист перебрался в Россию за 6 млн евро и провел в текущем сезоне 22 матча.

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о деталях своего переезда в РПЛ из бельгийского «Андерлехта».

«Были ли предложения от других клубов? Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов, кажется. Но тогдашний гендиректор «Андерлехта» запросил за меня аж 15 миллионов. Хотели выручить побольше денег после отличного сезона.

Почему именно с «Краснодаром» все сложилось? Впервые люди из Краснодара позвонили моему агенту еще в марте. Я увидел реальную заинтересованность со стороны клуба – кто-то все время звонили, спрашивали, приглашал. Поначалу я не хотел забивать себе голову этим перед чемпионатом мира.

Но потом в «Андерлехте» сменился президент, за ним ушла почти вся команда менеджеров. Некоторые вещи мне не слишком понравились и я понял – настало время уходить. Стал гуглить информацию о «Краснодаре», пообщался с сербами, которые играли там – Тубичем, Анджелковичем. И все мне посоветовали переходить.

Приехал на медосмотр, меня повели на экскурсию по стадиону. Арена «Краснодара», наверное, лучшая, что я видел в своей жизни. И когда я выходил на трибуну, графика зажглась приветствиями «Welcome, Uros!». В этот момент понял, что я сделал правильный выбор», – рассказал Спаич, чьи слова приводит Sport24.ru.