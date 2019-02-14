Защитник «Рубина» Сесар Навас завершил карьеру Отметим, что сегодня, 14 февраля, игроку исполнилось 39 лет.

Испанский защитник Сесар Навас завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

«Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще», – говорится в заявлении «Рубина».

Спортивный путь испанец начал в мадридском «Реале», после чего перебрался в «Малагу». Также он выступал за «Химнастик», а в России защищал цвета «Рубина» и «Ростова».