Сесар Навас: Увидимся с болельщиками «Рубина» в мае, когда я приеду в Казань попрощаться - Советский спорт
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14 февраля 10:56Футбол

Сесар Навас: Увидимся с болельщиками «Рубина» в мае, когда я приеду в Казань попрощаться

Испанец завершил карьеру в день своего 39-летия.

Защитник «Рубина» Сесар Навас, в день своего 39-летия объявивший о завершении карьеры, обратился с письмом к болельщикам казанского клуба.

«Всем здравствуйте!

Вот и пришло время завершить карьеру.

И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!

Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Спасибо за ваше гостеприимство!

Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое!

Хочу пожелать удачи всем, кто является частью «Рубина», как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся еще раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами!», – приводит текст письма официальный сайт «Рубина».

Напомним, воспитанник «Реала» перешел в «Рубин» в 2009 году из «Расинга» и выступал за команду до 2015 года. После этого испанец провел два сезона в «Ростове», а в 2017 году вернулся в Казань. Всего на его счету 255 матчей за «Рубин», четыре гола и четыре результативные передачи.

Отметим, что в первой части сезона Навас был капитаном команды.

источник: ФК «Рубин»
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