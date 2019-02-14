Сесар Навас: Изначально приехал в Россию на три года

Футбол 14 февраля 2019 11:58 Источник: ФК «Рубин» Автор: Липкин Антон

Испанец завершил игровую карьеру.

Защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал свое решение завершить карьеру.

«Я уже давно задумывался о завершении карьеры, – приводит официальный сайт «Рубина» слова испанца, которому сегодня исполняется 39 лет. – Это, прежде всего, связано с семейными обстоятельствами. Хочется больше времени проводить с семьей. Все эти годы я играл здесь, а дом был в Испании. В прошлом году, когда я переподписывал контракт, была договоренность, что зимой можно будет прервать договор. Это решение далось мне очень нелегко. Игра в футбол – вся моя жизнь. Но я долго думал и решил завершить карьеру. Я всегда старался быть важным игроком как на поле, так и в раздевалке, старался помогать партнерам. Понимаю, что команде первое время будет без меня непривычно, но я верю в наших.

Изначально я приехал сюда всего на три года, но меня настолько подкупило отношение ко мне, что я задержался в России на десять лет. Все эти годы я чувствовал полное доверие со стороны тренерского штаба – такого со мной до Казани не было, и я это ценю. Конечно, я сомневался перед приездом в Россию в 2009 году, мне плохо были знакомы чемпионат и команда, но я рискнул и ни о чем не жалею. Каждый сезон дарил мне невероятные воспоминания. Опыт получился великолепным, и очень жаль, что мне приходится завершать карьеру».

Напомним, воспитанник «Реала» перешел в «Рубин» в 2009 году из «Расинга» и выступал за команду до 2015 года. После этого испанец провел два сезона в «Ростове», а в 2017 году вернулся в Казань. Всего на его счету 255 матчей за «Рубин», четыре гола и четыре результативные передачи.

В составе «Рубина» Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2012).