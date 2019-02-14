ВИДЕО ДНЯ: Мамаев не реализует выход один на один в матче в "Бутырке" - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 15:14Источник: «Советский спорт»

ВИДЕО ДНЯ: Мамаев не реализует выход один на один в матче в "Бутырке"

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев провел футбольный матч в СИЗО «Бутырка».

Футболист сыграл два тайма по 20 минут в составе обеих команд. Команда «оранжевых» одержала победу над командой «зеленых» со счетом 8:7.

Мамаев забил семь голов: три за «оранжевых» и четыре за «зеленых». Один из мячей Мамаев забил ударом через себя.

Напомним, 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках — с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. За эти драки им были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы. На время разбирательств футболисты были заключены в следственный изолятор №2 «Бутырка», где и пребывают до сих пор.

#мамаев павел#Футбол-Россия
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