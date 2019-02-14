Федор Щербаченко: Будет незазорным, если «Краснодар» засушит игру с «Байером»

Футбол 14 февраля 2019 16:27 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

В четверг команды сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Байер».

«Как показывает общий опыт и матч «Зенита» с «Фенербахче», нашим командам тяжело в первых играх после зимнего перерыва, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Щербаченко. – Даже если специально готовиться и придумывать что-то в тренировочном процессе, все равно трудно набрать оптимальную форму к середине февраля, это раз. У немцев не было большого перерыва зимой, это два. Соперник «Краснодара» находится сейчас практически в оптимальной форме и показывает очень серьезный футбол.

Многое будет зависеть от выбранной «Краснодаром» тактики и удачи. Мы не знаем, в какой физической и игровой форме «горожане» подходят к этой игре. Наверное, не будет зазорным, если «Краснодар» в первом матче немножко засушит игру и применит прагматичный подход. То есть постарается в первую очередь не пропустить – может, где-то и в ущерб зрелищности».

Напомним, первый матч «Краснодар» – «Байер» пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар». Начало – 20:55 (мск).