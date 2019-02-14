Курбан Бердыев: Значение Сесара Наваса в становлении «Рубина», в подъеме клуба огромное

Футбол 14 февраля 2019 21:37 Источник: ФК «Рубин» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о решении испанского защитника казанской команды Сесара Наваса завершить игровую карьеру.

- В свои 39 Сесар мог бы нам еще помочь. К сожалению, он закончил с футболом. Хочу поблагодарить его супругу за долгое терпение. Я понимаю, как Сесару и ей было тяжело жить отдельно, но семья — это самое важное. Поэтому решение Сесара мы просто одобряем. Он выбрал семью, это главное.

Значение Сесара в становлении «Рубина», в подъеме клуба огромное. Навас, Рыжиков, Семак, Гекдениз, Нобоа — эти люди внесли огромный вклад в успех «Рубина», и Сесар, думаю, один из тех, кто был духом команды, то есть лидером в раздевалке.

К нему очень серьезно и по-доброму относились все — и руководители клуба, и ребята. Таких профессионалов, думаю, я в своей жизни уже не встречу, к сожалению. Та ответственность, тот профессионализм, которые были у Сесара, думаю, что они совершенны. В 39 быть лидером команды и одним из лучших защитников Премьер-Лиги дорогого стоит.

Надеюсь, что с Сесаром мы не прощаемся, мы уже с ним разговаривали, и вполне возможно, что в дальнейшем мы будем с ним сотрудничать. Надеюсь и уверен в этом, что Сесар принесет еще пользу «Рубину», - цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.