Станислав Крицюк: Результат матча с «Байером» не идеален, но все-таки положителен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 01:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Станислав Крицюк: Результат матча с «Байером» не идеален, но все-таки положителен

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Я считаю, что результат этого матча не идеален, но все-таки положителен. Мы не должны забывать, что это наш первый официальный матч в году. Ребята хорошо действовали, проделали большой объем работы. Насколько этот результат для нас полезен, покажет ответная игра. «Байер» владел игровым преимуществом, но у нас было достаточно моментов. Надеюсь, что ко второму матчу у нас будет лучше тонус. Смогут сыграть Юрий Газинский и Кристиан Рамирес. Нам будет легче. Хотя в Леверкузене «Байеру» будут помогать болельщики. В следующем матче мы начнём все с нуля, - передает слова голкипера «Матч ТВ».

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.

#лига европы#фк краснодар#фк байер#Футбол-Россия#крицюк станислав
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта