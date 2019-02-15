Станислав Крицюк: Результат матча с «Байером» не идеален, но все-таки положителен

Футбол 15 февраля 2019 01:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Я считаю, что результат этого матча не идеален, но все-таки положителен. Мы не должны забывать, что это наш первый официальный матч в году. Ребята хорошо действовали, проделали большой объем работы. Насколько этот результат для нас полезен, покажет ответная игра. «Байер» владел игровым преимуществом, но у нас было достаточно моментов. Надеюсь, что ко второму матчу у нас будет лучше тонус. Смогут сыграть Юрий Газинский и Кристиан Рамирес. Нам будет легче. Хотя в Леверкузене «Байеру» будут помогать болельщики. В следующем матче мы начнём все с нуля, - передает слова голкипера «Матч ТВ».

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.