Карпова забила первый гол за «Севилью» (видео)

Футбол 15 февраля 2019 12:01 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Российская нападающая Надежда Карпова стала игроком «Севильи» в январе 2019 года, перейдя из «Валенсии».

Карпова забила первый гол за «Севилью» в матче женского чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Надежда открыла счет уже на второй минуте встрече, замкнув передачу одноклубницы.

25-летняя россиянка вышла в стартовом составе «Севильи» и провела на поле 61 минуту, сообщает «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Карпова провела всего два матча. За «Валенсию» россиянка всего провела 22 матча и забила три мяча.