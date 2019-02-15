Карпова забила первый гол за «Севилью» (видео) - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 12:01Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Карпова забила первый гол за «Севилью» (видео)

Российская нападающая Надежда Карпова стала игроком «Севильи» в январе 2019 года, перейдя из «Валенсии».

Карпова забила первый гол за «Севилью» в матче женского чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Надежда открыла счет уже на второй минуте встрече, замкнув передачу одноклубницы.

25-летняя россиянка вышла в стартовом составе «Севильи» и провела на поле 61 минуту, сообщает «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Карпова провела всего два матча. За «Валенсию» россиянка всего провела 22 матча и забила три мяча.

#карпова надежда#фк севилья#Футбол-Россия
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