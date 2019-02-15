Бывший врач «Локомотива»: Кокорин сможет вернуться в большой футбол. Почему нет?

Футбол 15 февраля 2019 14:54 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов рассказал о том, каковы шансы нападающего Александра Кокорина вернуться в футбол.

- Колено - это такой сложный механизм, где все возможно. Возобновление болей вполне может быть и рецидив тоже. А возможно и нормальное состояние коленного сустава. Что касается Кокорина, ему нужно проходить обследование и после получения объективных данных можно будет сказать о том, насколько все серьезно. Заочно я не могу судить о состоянии футболиста.

- Кокорин имея такую проблему, длительное время находится практически без движения. Сможет ли он вернуться в большой футбол после такого простоя?

- Конечно, сможет. Почему нет? Нужно просто чтобы специалисты его осмотрели, сделали заключение и использовали все методы реабилитации, - передает слова специалиста «Евро-футбол.ру».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.