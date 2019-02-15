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Футбол15 февраля 2019 18:46Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Лингард и Марсьяль не сыграют с «Челси» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о сроках восстановления Джесси Лингарда и Антони Марсьяля.

- Я не думаю, что мы увидим их в следующих двух встречах. Будем надеется, что они быстро восстановятся, но похоже, что они пропустят две или три недели, - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Оба футболиста получили травмы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2) во вторник.

Добавим, что 18 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии, а 24 числа проведет матч 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

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