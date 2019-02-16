«Бавария» обыграла «Аугсбург», дважды уступая по ходу встречи, у Комана дубль

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Кингсли Коман (17-я, 45-я минуты) и единожды отличился Давид Алаба (53), а у хозяев поля мяч забил Чжи Донь Вон (23), также отличился полузащитник гостей Леон Горецка (1), переправивший мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что Коман, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу.

«Бавария» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ааугсбур» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 23 февраля примут «Герту», а команда Мануэля Баума в тот же день на выезде сыграет с «Фрайбургом».