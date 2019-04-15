СМИ: Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия является главным кандидатом на смену Маурицио Сарри у руля «Челси». Об этом сообщает Daily Record.
Напомним, что Грасия известен в России по работе с казанским «Рубином» в сезоне-2016/17.
По информации издания, руководству «Челси» нравится работа Грасии с «Уотфордом» в нынешнем сезоне. Команда вышла в финал Кубка Англии, и, на данный момент, занимает 10-е место в чемпионат Англии.
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