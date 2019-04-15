Томаров переведен в тренерский штаб «Уфы»

Как сообщает пресс-служба «Уфы», Сергей Томаров переведен в тренерский штаб главной команды. В январе специалист был назначен старшим тренером школы клуба из Башкортостана.
После перевода Томарова старшим тренером школы уфимского клуба был назначен Евгений Перевертайло.
После 23 туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко.
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