Защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак Бывший защитник «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Хосе Энрике сообщил в инстаграме об успехах в лечении онкологического заболевания.

В мае 2018 года испанцу, завершившему карьеру в сентябре 2017 года из-за проблем с коленом, был поставлен страшный диагноз - опухоль головного мозга.

Летом 32-летний игрок был прооперирован, а затем прошел курс реабилитации.

«Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург доктор Симал позвонил мне после получения результатов МРТ. Он подтвердил мне, что я чист! Он сказал, что все чисто и выглядит отлично. Поэтому теперь полный вперед! Снова говорю спасибо каждому из вас за поддержку», — написал Энрике в инстаграме.