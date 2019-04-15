Защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак

В мае 2018 года испанцу, завершившему карьеру в сентябре 2017 года из-за проблем с коленом, был поставлен страшный диагноз - опухоль головного мозга.
Летом 32-летний игрок был прооперирован, а затем прошел курс реабилитации.
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