Дани Карвахаль: Мы должны постараться набрать 18 очков и со свежей головой подойти к следующему сезону

Защитник «Реала» Дани Карвахаль подвел итоги матча 32-го тура примеры с «Леганесом» (1:1).
«Это очко не выглядит хорошим результатом, если смотреть на моменты, которые у нас были, – приводит слова 27-летнего испанца официальный сайт клуба. – Тяжело, если в сезоне не выигрываешь ни одного титула. Давления нет, мы все взрослые люди. Нам нужно работать, и кто хочет остаться в команде, должен помогать.
В перерыве тренер сказал, что нам необходимо больше контролировать мяч, чтобы раскачивать оборону соперника. Во втором тайме у нас появилось больше пространства и моментов, что стало ключевым моментом.
Теперь нужно сосредоточиться на воскресном матче. У нас впереди шесть игр, и мы должны постараться набрать 18 очков, после чего отдохнуть и со свежей головой подойти к следующему сезону».
Напомним, «Реал» остается на третье месте в примере, отставая на 13 очков от «Барселоны» и на четыре – от «Атлетико».
В воскресенье в 33-м туре «Реал» примет «Атлетик».
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