Дани Карвахаль: Мы должны постараться набрать 18 очков и со свежей головой подойти к следующему сезону - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

Дани Карвахаль: Мы должны постараться набрать 18 очков и со свежей головой подойти к следующему сезону

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом».

Защитник «Реала» Дани Карвахаль подвел итоги матча 32-го тура примеры с «Леганесом» (1:1).

«Это очко не выглядит хорошим результатом, если смотреть на моменты, которые у нас были, – приводит слова 27-летнего испанца официальный сайт клуба. – Тяжело, если в сезоне не выигрываешь ни одного титула. Давления нет, мы все взрослые люди. Нам нужно работать, и кто хочет остаться в команде, должен помогать.

В перерыве тренер сказал, что нам необходимо больше контролировать мяч, чтобы раскачивать оборону соперника. Во втором тайме у нас появилось больше пространства и моментов, что стало ключевым моментом.

Теперь нужно сосредоточиться на воскресном матче. У нас впереди шесть игр, и мы должны постараться набрать 18 очков, после чего отдохнуть и со свежей головой подойти к следующему сезону».

Напомним, «Реал» остается на третье месте в примере, отставая на 13 очков от «Барселоны» и на четыре – от «Атлетико».

В воскресенье в 33-м туре «Реал» примет «Атлетик».

21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/04 13:30Футбол
Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говоритьКолонка Отара Кушанашвили.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
16/04 18:18Футбол
Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
15/04 23:11Хоккей
«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного пораженияЧто говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.
16/04 09:45Хоккей
«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
16/04 18:24Футбол
Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
16/04 13:00Хоккей
Почему Овечкин прав. Колонка главного редактораНиколай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
16/04 13:37Футбол
Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
16/04 09:00Хоккей
Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/04 11:00Хоккей
Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
16/04 15:00Хоккей
Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.
Новости
01:52 Футбол Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»
01:41 Футбол Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк
01:37 Футбол Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом
01:30 Футбол Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы
01:23 Футбол Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
01:15 Футбол Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов
01:04 Хоккей Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
00:57 Футбол Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра
00:44 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс
00:34 Футбол Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы
00:16 Хоккей Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично
00:10 Баскетбол Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей
23:55 Футбол Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
23:37 Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы
23:13 Футбол Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»
22:51 Баскетбол Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых
22:45 Футбол Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика