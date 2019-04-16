Ловрен и Окслейд-Чемберлен не помогут «Ливерпулю» в ответном матче с «Порту»

«Ливерпуль» опубликовал заявку команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. В состав не попали защитник Деян Ловрен и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.
Заявка «Ливерпуля»: Алисон, Миньоле, Келлехер, ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири, Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.
Матч «Порту» - «Ливерпуль» состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 на стадионе «Драгау». Первая игра завершилась победой английской команды со счетом 2:0.
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