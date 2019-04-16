Джон Стоунз: В матче против «Тоттенхэма» на кону стоит очень многое

- Пока не знаю, выйду ли завтра на поле, но этого не знает никто. Нужно забить гол, тогда уже можно будет развить свой успех. Именно таким и будет наш подход к матчу, который обещает быть интересным и упорным. На кону стоит очень многое, и мы с нетерпением ждем стартового свистка, - цитирует защитника официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».
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