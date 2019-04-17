Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы

- Нелегко принять то, как мы начали этот матч - создали два или три шанса, но упустили их. Забей мы первый гол, была бы совершенно другая игра. Но класс соперников сыграл свою роль, и они добились победы.
Мы хотели активно идти вперед и чувствовали, что могли сразу же им забить. Стоит похвалить команду за то, что создала те моменты в первые 15–20 минут. В другой день, думаю, мы бы точно реализовали один из них, - приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.
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