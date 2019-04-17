Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал поражение команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

- Нелегко принять то, как мы начали этот матч - создали два или три шанса, но упустили их. Забей мы первый гол, была бы совершенно другая игра. Но класс соперников сыграл свою роль, и они добились победы.

Мы хотели активно идти вперед и чувствовали, что могли сразу же им забить. Стоит похвалить команду за то, что создала те моменты в первые 15–20 минут. В другой день, думаю, мы бы точно реализовали один из них, - приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч уступил «Барселоне» (0:1, 0:3) и покинул розыгрыш турнира.