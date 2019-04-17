Адвокат Кокорина: У Александра очень болит колено

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляции по мере пресечения его подзащитного, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попросила изменить решение Пресненского суда продлить арест футболистов до 25 сентября.
«Я полностью поддерживаю доводы апелляционных жалоб, – приводит Sport24.ru слова Стукаловой. – В них мы указали все основания, по которым все постановления Пресненского суда подлежат отмене.
Обращаем ваше внимание на состояние здоровья Александра Кокорина. У него очень болит колено. Наши просьбы допустить к нему врачей были отклонены. Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность. Ни один из подозреваемых не несет опасности для общества».
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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