Адвокат Кокорина: Никаких хулиганских действий в «Кофемании» не было

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляции по мере пресечения заявил, что его подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не совершали хулиганских действий в кафе «Кофемания».
«На данной стадии хотел бы обратить внимание суда, что наши доводы были полностью подтверждены путем уже почти 20-дневного процесса по опросу свидетелей, – приводит Sport24.ru слова Ромашова. – Действия наших подопечных последовали в результате оскорблений, что в первом, что во втором инциденте.
Никаких хулиганских действий в ресторане «Кофемания» вообще нет».
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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