Кирилл Кокорин: Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками? - Советский спорт
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17 апреля 2019 11:24ФутболЛипкин Антон

Кирилл Кокорин: Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками?

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции по мере пресечения для Кокориных и Мамева.

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляции по мере пресечения заявил, попросил изменить решение Пресненского суда продлить арест игроков до 25 сентября.

«Я поддерживаю все доводы всех наших защитников, – приводит Sport24.ru слова Кокорина-младшего. – Прошу изменить меру пресечения, так как я считаю все доводы прокурора голословными и необоснованными.

Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками?».

Напомним, Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.

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