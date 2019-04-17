Кирилл Кокорин: Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками?

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляции по мере пресечения заявил, попросил изменить решение Пресненского суда продлить арест игроков до 25 сентября.
«Я поддерживаю все доводы всех наших защитников, – приводит Sport24.ru слова Кокорина-младшего. – Прошу изменить меру пресечения, так как я считаю все доводы прокурора голословными и необоснованными.
Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками?».
Напомним, Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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