«Интер» заинтересован в приобретении Гюндогана

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport заявила о желании «Интера» приобрести нынешним летом у «Манчестера Сити» немецкого полузащитника турецкого происхождения Илкая Гюндогана. На это итальянский клуб готов потратить до 30 миллионов евро.
Вопрос упирается в личный контракт футболиста, который хочет получать за свою работу 9 миллионов евро в год, однако руководство «Интера» не готово платить такую зарплату 28-летнему хавбеку.
В текущем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 26 матчей и забил в них 5 голов.
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