«Интер» заинтересован в приобретении Гюндогана Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Интере».

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport заявила о желании «Интера» приобрести нынешним летом у «Манчестера Сити» немецкого полузащитника турецкого происхождения Илкая Гюндогана. На это итальянский клуб готов потратить до 30 миллионов евро.

Вопрос упирается в личный контракт футболиста, который хочет получать за свою работу 9 миллионов евро в год, однако руководство «Интера» не готово платить такую зарплату 28-летнему хавбеку.

В текущем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 26 матчей и забил в них 5 голов.