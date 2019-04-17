Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:38ФутболСпирин Дмитрий

Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт подозревается в домашнем насилии.

Вчера 44-летний экс-хавбек «МЮ» был арестован в связи с инцидентом, в котором пострадала женщина.

Полиция отреагировала на вызов, поступивший из особняка в Хэйле. После допроса Батт был выпущен под залог до 16 мая.

У женщины, которая пострадала в результате нападения, был зафиксирован небольшой порез на руке, стационарное лечение не потребовалось.

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