Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Согласно источнику, игрок подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму 1,1 млн евро, которые связаны с правами на имидж.
Отмечается, что в 2014 году футболист мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, котору заключили перед его трансфером в «Челси».
Добавим, что 11 апреля Коста получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбления арбитра в поединке 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).
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