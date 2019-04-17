Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов Об этом сообщает El Mundo.

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Согласно источнику, игрок подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму 1,1 млн евро, которые связаны с правами на имидж.

Отмечается, что в 2014 году футболист мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, котору заключили перед его трансфером в «Челси».

Добавим, что 11 апреля Коста получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбления арбитра в поединке 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).