Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Сегодня, 18 апреля, состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.
В противостоянии «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» сильнее оказался лондонский клуб, а в поединке «Ливерпуля» и «Порту» дальше прошли подопечные Юргена Клоппа.
Таким образом, «Тоттенхэм» в следующей стадии турнира сыграет с «Аяксом», который прошел «Ювентус», а «красные» встретятся с «Барселоной». Каталонский клуб ранее одолел «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что первые матчи пройдут 30 апреля, а ответные – 7 мая.
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