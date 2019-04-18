Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов - Советский спорт
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18 апреля 2019 00:24Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Действующий обладатель трофея – мадридский «Реал» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

Сегодня, 18 апреля, состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

В противостоянии «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» сильнее оказался лондонский клуб, а в поединке «Ливерпуля» и «Порту» дальше прошли подопечные Юргена Клоппа.

Таким образом, «Тоттенхэм» в следующей стадии турнира сыграет с «Аяксом», который прошел «Ювентус», а «красные» встретятся с «Барселоной». Каталонский клуб ранее одолел «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что первые матчи пройдут 30 апреля, а ответные – 7 мая.

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