Алан Ширер: Сезон с домашним треблом все равно станет хорошим для «Сити» - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:26ФутболЛипкин Антон

Алан Ширер: Сезон с домашним треблом все равно станет хорошим для «Сити»

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Тоттенхэму» по сумме двух матчей.

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:3) на «Этихад Стэдиум».

«Вау! В этой игре было абсолютно все, – приводит BBC слова британца. – Это было невероятное шоу.

«Тоттенхэм» хорошо сработал, когда нужно было проявить упорство и забить гол. Они поймали удачу за хвост, хотя в этом матче у обеих команд была своя роль.

Я следил за тренерами в конце игры, и они оба были выжаты. Пеп Гвардиола добежал до боковой линии, когда праздновал гол, а потом его у него отобрали. А Маурисио Почеттино убежал отмечать победу к гостевой трибуне. Невероятный сценарий.

Гвардиола будет говорить о том, что «Манчестер Сити» не дали пенальти в первом матче, что было отличной возможностью забить такой необходимый гол в гостях. Теперь ему придется взбодрить игроков. Сезон с домашним треблом все равно станет очень хорошим для команды».

Напомним, в конце матча форвард «горожан» Рахим Стерлинг забил пятый гол, но после видеопросмотра судья отменил его из-за офсайнда.

Первый матч в Лондоне завершился минимальной победой «Тоттенхэма» (1:0), который теперь сыграет в полуфинале с «Аяксом».

Добавим, что «Манчестер Сити» уже завоевал в нынешнем сезоне Кубок лиги. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Англии и лидирует по потерянным очкам в премьер-лиге.

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