Алан Ширер: Сезон с домашним треблом все равно станет хорошим для «Сити»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:3) на «Этихад Стэдиум».
«Вау! В этой игре было абсолютно все, – приводит BBC слова британца. – Это было невероятное шоу.
«Тоттенхэм» хорошо сработал, когда нужно было проявить упорство и забить гол. Они поймали удачу за хвост, хотя в этом матче у обеих команд была своя роль.
Я следил за тренерами в конце игры, и они оба были выжаты. Пеп Гвардиола добежал до боковой линии, когда праздновал гол, а потом его у него отобрали. А Маурисио Почеттино убежал отмечать победу к гостевой трибуне. Невероятный сценарий.
Гвардиола будет говорить о том, что «Манчестер Сити» не дали пенальти в первом матче, что было отличной возможностью забить такой необходимый гол в гостях. Теперь ему придется взбодрить игроков. Сезон с домашним треблом все равно станет очень хорошим для команды».
Напомним, в конце матча форвард «горожан» Рахим Стерлинг забил пятый гол, но после видеопросмотра судья отменил его из-за офсайнда.
Первый матч в Лондоне завершился минимальной победой «Тоттенхэма» (1:0), который теперь сыграет в полуфинале с «Аяксом».
Добавим, что «Манчестер Сити» уже завоевал в нынешнем сезоне Кубок лиги. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Англии и лидирует по потерянным очкам в премьер-лиге.
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