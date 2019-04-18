Светлана Кокорина: Тебя могут оскорбить мерзкими словами, и потом тебя же и посадят Мать Кокориных обратилась к своим сыновьям.

Мать форварда «Зенита» Александра Кокорина Светлана опубликовала эмоциональный пост в инстаграме, в котором поблагодарила своих сыновей, которые находятся в СИЗО №2 «Бутырка» за поддержку.

«Еще полгода назад мы были самой счастливой семьей на свете! Я не помню дня, чтобы мы не смеялись! Никто даже представить себе не мог, что когда-то, выйдя на улицу в своей любимой стране, которую ты очень любил, тебя могут оскорбить мерзкими словами, и потом тебя же и посадят за решетку за это. Твоя правда станет никому не нужна. Вранье всегда было красивее правды!

Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе. Я всегда буду рядом, куда бы вас ни отправили. Знаю, что вы будете далеко друг от друга первый раз в своей жизни. Нас хотят разлучить на большой срок. Это очень тяжелое испытание, но я обещаю соединять вас все это время. Мы выдержим.

Спасибо вам за вашу поддержку и улыбки, которые и сейчас появляются на ваших лицах. Они очень греют мне душу. Я очень вас люблю», – написала Светлана Кокорина.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

В начале апреля Пресненский суд Москвы продлил арест обвиняемых до 25 сентября, а накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию на это решение.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.